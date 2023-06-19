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تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط عمليتي تهريب للمخدرات في جازان وعسير

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ مساءً
إحباط عمليتي تهريب للمخدرات في جازان وعسير
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (48) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

مهرب بعسير

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لتهريبه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بـ تهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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