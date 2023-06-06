إحباط 3 محاولات لتهريب 650 ألف حبة كبتاجون وحبوب خاضعة للرقابة الطبية

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط 3 محاولات لتهريب 651,909 حبات كبتاجون وحبوب خاضعة للرقابة الطبية، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عددٍ من المنافذ الجمركية.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط محاولة تهريب 93,750 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وذلك بعد أن عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر ميناء ضباء. وفي المحاولة الثانية تمكّن جمرك ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 356,559 حبة خاضعة للرقابة الطبية، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية بضائع متنوعة وردت عبر الميناء، في حين تم إحباط محاولة تهريب ثالثة في جمرك الحديثة، حيث عُثر على 201,600 حبة كبتاجون مُخبأة في تجاويف أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

القبض على المتورطين في عملية التهريب

وأفادت الهيئة أنه جرى بعد إتمام عملية ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 7 أشخاص.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو على الرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.