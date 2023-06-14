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بعد حادث قتل السائح الروسي في الغردقة

إحصائية تكشف أسباب هجمات أسماك القرش حول العالم

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ مساءً
إحصائية تكشف أسباب هجمات أسماك القرش حول العالم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت إحصائية سبب هجمات أسماك القرش حول العالم، بعد انتشار مقطع فيديو لهجوم سمكة قرش على سائح روسي في مصر على نطاق واسع.

هجوم أسماك القرش

ونشرت صحيفة “الإندبندنت”، تحقيقًا صحفيًا بشأن الحوادث الأخيرة لهجمات القرش حول العالم، تحت عنوان “لماذا تشهد الشواطئ هجمات أسماك القرش القاتلة؟”.

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وقالت الصحيفة إن مدينة الغردقة المصرية ذات الشواطئ الخلابة على ساحل البحر الأحمر، حيث يتدفق السياح للغوص في بحرها الأزرق المتلألئ، شهدت حادثًا مأساويًا لهجوم سمكة قرش على شاب روسي وقتلته في الماء.

عدد هجمات القرش

كانت هذه السمكة من نوع قرش النمر، وهي من الأنواع الكبيرة التي تعيش في المياه الاستوائية والمعتدلة والتي تقوم بهجمات غير مبررة على البشر.

لكن هجمات أسماك القرش نادرة بشكل عام، حيث بلغ مجموع الهجمات 57 في جميع أنحاء العالم في عام 2022، كما تشير قاعدة البيانات إلى أن حالات الوفاة الناتجة عن تلك الهجمات نادرة للغاية، حيث توفى خمسة أشخاص فقط العام الماضي.

قتل غير مبرر

وأشارت إحصاءات متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي حول هجمات القرش الدولية، إلى وقوع حالتين من عمليات القتل غير المبررة في المياه المصرية، مما يجعلها الأعلى من حيث الوفيات نتيجة هجمات القرش بالاشتراك مع جنوب إفريقيا، مما يعني أن مصر تشهد أخطر هجمات القرش القاتلة.

وتضم منتجعات البحر الأحمر المصرية بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، بعضًا من أشهر الوجهات الشاطئية في البلاد وتشتهر بالسياح الأوروبيين. ينجذب الغواصون إلى الشعاب المرجانية والحياة البحرية الغنية، لكنها تجذب أسماك القرش العدوانية، ووقع الهجومان القاتلان غير المبررين في مصر عام 2022 في الغردقة، عندما قُتل سائح نمساوي وروماني في غضون أيام من بعضهما البعض.

الشواطئ المصرية

وقامت السلطات المصرية ببناء جدار من الخرسانة والأسلاك بطول 22 ميلاً حول منتجع شرم الشيخ السياحي في عام 2021. ويتعين الآن على من يدخلون المدينة عن طريق البر المرور عبر إحدى البوابات الأربع المجهزة بكاميرات، والماسحات الضوئية. يقول المسؤولون إن الهيكل سيحمي السياحة في منتجع البحر الأحمر على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء.

بعد انخفاض عدد الزيارات إلى مصر خلال الفترة بين عامي 2012 و2019، بدأت السياحة تتعافى مؤخرًا وقالت بريطانيا إن ما يقدر بنحو نصف مليون مواطن بريطاني قاموا برحلة إلى البلاد العام الماضي، مضيفة: “معظم الزيارات لم تشهد أية مصاعب أو أزمات”.

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