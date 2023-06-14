إحصائية تكشف أسباب هجمات أسماك القرش حول العالم

كشفت إحصائية سبب هجمات أسماك القرش حول العالم، بعد انتشار مقطع فيديو لهجوم سمكة قرش على سائح روسي في مصر على نطاق واسع.

وقالت الصحيفة إن مدينة الغردقة المصرية ذات الشواطئ الخلابة على ساحل البحر الأحمر، حيث يتدفق السياح للغوص في بحرها الأزرق المتلألئ، شهدت حادثًا مأساويًا لهجوم سمكة قرش على شاب روسي وقتلته في الماء.

كانت هذه السمكة من نوع قرش النمر، وهي من الأنواع الكبيرة التي تعيش في المياه الاستوائية والمعتدلة والتي تقوم بهجمات غير مبررة على البشر.

لكن هجمات أسماك القرش نادرة بشكل عام، حيث بلغ مجموع الهجمات 57 في جميع أنحاء العالم في عام 2022، كما تشير قاعدة البيانات إلى أن حالات الوفاة الناتجة عن تلك الهجمات نادرة للغاية، حيث توفى خمسة أشخاص فقط العام الماضي.

قتل غير مبرر

وأشارت إحصاءات متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي حول هجمات القرش الدولية، إلى وقوع حالتين من عمليات القتل غير المبررة في المياه المصرية، مما يجعلها الأعلى من حيث الوفيات نتيجة هجمات القرش بالاشتراك مع جنوب إفريقيا، مما يعني أن مصر تشهد أخطر هجمات القرش القاتلة.

وتضم منتجعات البحر الأحمر المصرية بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، بعضًا من أشهر الوجهات الشاطئية في البلاد وتشتهر بالسياح الأوروبيين. ينجذب الغواصون إلى الشعاب المرجانية والحياة البحرية الغنية، لكنها تجذب أسماك القرش العدوانية، ووقع الهجومان القاتلان غير المبررين في مصر عام 2022 في الغردقة، عندما قُتل سائح نمساوي وروماني في غضون أيام من بعضهما البعض.

الشواطئ المصرية

وقامت السلطات المصرية ببناء جدار من الخرسانة والأسلاك بطول 22 ميلاً حول منتجع شرم الشيخ السياحي في عام 2021. ويتعين الآن على من يدخلون المدينة عن طريق البر المرور عبر إحدى البوابات الأربع المجهزة بكاميرات، والماسحات الضوئية. يقول المسؤولون إن الهيكل سيحمي السياحة في منتجع البحر الأحمر على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء.