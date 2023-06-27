إخلاء محطة قطار في برشلونة بسبب طرد مشبوه

أخلت شرطة برشلونة محطة قطارات في المدينة بسبب العثور على طرد مشبوه وفقًا لما أفادت به العربية عاجل.

إضرابات وحرائق إسبانيا

وكانت غابات غرب إسبانيا قد شهدت بالقرب من الحدود مع البرتغال، نحو 80 كيلو مترًا مربعًا أجارت عليها النيران، وذلك وسط حرائق تستعر وسط رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كم/ الساعة.

ووفقًا لتقرير قناة العربية، فإن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في مهمة السيطرة والإخماد للحرائق، خاصة أنها فى غابات شديدة الكثافة بمنطقة إكستريمادورا.

وأجلت خدمات الطوارئ مئات السكان في القرى القريبة من مناطق الحرائق وأغلقت الطرق الرئيسية فيما تكافح السلطات النيران ليلا ونهارًا، وأكثر من 260 من رجال الإطفاء و165 جنديًا مستمرون في إطفاء النيران من غابات إسبانيا.

يأتي هذا فى الوقت الذي شهدت فيه الأوضاع فى إسبانيا حالة من عدم الاستقرار فى الأيام الماضية جراء كثرة الإضرابات، وآخرها لطيارى الخطوط الجوية “سيبلا” والذي من المفترض أن يستمر حتى 2 يوليو.

وجراء هذه الخطوة، ألغت شركة طيران إير أوروبا 12 رحلة جوية الأحد الماضي، للتفاوض مع العمال على الرواتب وظروف العمل.