ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة للجنسين في جمعية تأهيل وظائف شاغرة في مصرف الراجحي وظائف شاغرة بفروع شركة Baker Hughes لأول مرة.. تقديم السقيا البارد عبر برادات رقمية للحجاج بالمشاعر المقدسة وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي بدء توافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريق نشب في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني رماح يخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات”.
ونشرت صورًا أثناء عملية إخماد الحريق.