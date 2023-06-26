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تم تنفيذ الجانب الوقائي دون إصابات

إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريق نشب في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني رماح يخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات”.

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ونشرت صورًا أثناء عملية إخماد الحريق.

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