مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود طريقة لامتلاك شقة سكنية بقسط شهري 500 ريال إجلاء 300 طفل من دار أيتام في الخرطوم إخماد حريق في وحدة تكييف بمطعم في الخبر بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق الاتفاق السري بين الصين وكوبا لإنشاء قاعدة للتجسس غير صحيح سيرخيو راموس يحدد موقفه من 3 عروض سعودية برشلونة يهدد الهلال في صفقة جوندوجان سبب انسحاب الاتحاد من صفقة كانتي الهلال يفكر في ضم لوكاكو
أعلنت المدرية العامة للدفاع المدني، إخماد حريق في وحدة تكييف بمطعم في الخبر.
ولفتت مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أن الحادث لم ينتج عنه إصابات.
ونشرت المدرية صورة توثق الحادث.
في وقت سابق، أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض أيضًا حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.
أوضحت ذلك مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر، حيث قالت: مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.