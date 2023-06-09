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لا إصابات بشرية في الحادث

إخماد حريق في وحدة تكييف بمطعم في الخبر

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
إخماد حريق في وحدة تكييف بمطعم في الخبر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المدرية العامة للدفاع المدني، إخماد حريق في وحدة تكييف بمطعم في الخبر.

لا إصابات

ولفتت مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر، إلى أن الحادث لم ينتج عنه إصابات.

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ونشرت المدرية صورة توثق الحادث.

حريق آخر بالرياض

في وقت سابق، أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض أيضًا حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.

أوضحت ذلك مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر، حيث قالت: مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.

 

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