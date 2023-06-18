إخماد حريق محدود في مستشفى الحبيب الجديد بدون إصابات

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أعلنت مجموعة د. سليمان الحبيب، السيطرة على حريق مشروع المستشفى في حي الصحافة، موضحة أنه كان محدودًا جدًّا.
وقالت مستشفى الحبيب في بيان لها عبر موقع تويتر: إشارة إلى ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد بتاريخ 18 يونيو 2023م بخصوص وقوع حريق في مشروع المستشفى قيد الإنشاء الواقع في حي الصحافة بمدينة الرياض التابع لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية؛ نؤكد أن الحريق كان محدودًا جدًّا، وقد تم بتوفيق الله ثم بجهود فرق الدفاع المدني السيطرة عليه وإخماده في وقت زمني سريع وقياسي، وبدون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية، هذا وتم استئناف الأعمال في المشروع بعد التأكد من سلامة الموقع.
وتوجهت المجموعة بخالص الشكر والتقدير إلى الجهات المختصة، ومنسوبي ومسؤولي الدفاع المدني في مدينة الرياض، مثمنة التحرك الفوري والجهود التي بذلوها لإخماد الحريق المحدود في وقت قياسي.