إدارة الأهلي على الطريق الصحيح

تسير إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ بخُطى ثابتة ومميزة، نحو تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية قبل بداية الموسم الجديد.

العودة بعد التأهل الصادم

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتأمل الجماهير في تدعيم صفوفه بصفقات قوية.

الأهلي يفاوض مورينيو

وسافر وليد معاذ مؤخرًا إلى لندن، من أجل التعاقد مع مدير فني عالمي، والتفاوض مع لاعبين مميزين للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، ليرتبط اسمه النادي بمدرب روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، أن مورينيو يُعد الهدف الرئيسي للنادي الأهلي، وتضم القائمة أيضًا، مدرب بورتو، سيرجيو كونسيساو، ومدرب فولهام، ماركو سيلفا.

محرز ومودريتش الأبرز

كما ارتبط اسم النادي الأهلي بالعديد من الصفقات العالمية مؤخرًا، وفي مقدمتها؛ نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، حيث تقدمت الإدارة بعرض له لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو، بجانب المكافآت.

ولا يُعد رياض محرز النجم العالمي الوحيد الذي دخل الراقي في مفاوضات معه، حيث تُشير التقارير إلى اقتراب المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، بجانب الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد.