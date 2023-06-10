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قبل انطلاق الموسم الجديد

إدارة الأهلي على الطريق الصحيح

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
إدارة الأهلي على الطريق الصحيح
المواطن - فريق التحرير

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تسير إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ بخُطى ثابتة ومميزة، نحو تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية قبل بداية الموسم الجديد.

العودة بعد التأهل الصادم

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العودة إلى منافسات دوري روشن السعودي، بعد هبوطه الصادم إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتأمل الجماهير في تدعيم صفوفه بصفقات قوية.

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لاعبو الراقي – المصدر @FDL_KSA

الأهلي يفاوض مورينيو

وسافر وليد معاذ مؤخرًا إلى لندن، من أجل التعاقد مع مدير فني عالمي، والتفاوض مع لاعبين مميزين للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، ليرتبط اسمه النادي بمدرب روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، أن مورينيو يُعد الهدف الرئيسي للنادي الأهلي، وتضم القائمة أيضًا، مدرب بورتو، سيرجيو كونسيساو، ومدرب فولهام، ماركو سيلفا.

مورينيو
مورينيو

محرز ومودريتش الأبرز

كما ارتبط اسم النادي الأهلي بالعديد من الصفقات العالمية مؤخرًا، وفي مقدمتها؛ نجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز، حيث تقدمت الإدارة بعرض له لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو، بجانب المكافآت.

رياض محرز
محرز – المصدر @oltsport_

ولا يُعد رياض محرز النجم العالمي الوحيد الذي دخل الراقي في مفاوضات معه، حيث تُشير التقارير إلى اقتراب المدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، بجانب الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد.

راموس ومودريتش
راموس ومودريتش

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