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إدارة التدريب التقني تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل الأول

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
إدارة التدريب التقني تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل الأول
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الأول من العام 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

1- برامج الدبلوم (صباحي):
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م.

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2- برامج الدبلوم (مسائي):
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م.

3- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية (صباحي):
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1444/12/22هـ الموافق 2023/07/10م.

طريقة التسجيل:

– خلال الفترة الموضحة أعلاه من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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