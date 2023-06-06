إدارة التدريب التقني تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل الأول

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الأول من العام 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
1- برامج الدبلوم (صباحي):
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م.
2- برامج الدبلوم (مسائي):
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م.
3- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية (صباحي):
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1444/12/22هـ الموافق 2023/07/10م.
– خلال الفترة الموضحة أعلاه من خلال الرابط التالي: اضغط هنا