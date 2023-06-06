إدارة التدريب التقني تعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل الأول

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن مواعيد القبول والتسجيل بالكليات والمعاهد للفصل التدريبي الأول من العام 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:



1- برامج الدبلوم (صباحي):

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م.

2- برامج الدبلوم (مسائي):

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/12/28هـ الموافق 2023/07/16م.

3- دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية (صباحي):

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1444/12/22هـ الموافق 2023/07/10م.

طريقة التسجيل:

– خلال الفترة الموضحة أعلاه من خلال الرابط التالي: اضغط هنا