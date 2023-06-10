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لقيادة الفريق خلفًا لدياز

إدارة الهلال تفاوض أليغري

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
إدارة الهلال تفاوض أليغري
المواطن - فريق التحرير

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تعمل إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل على حسم ملف المدير الفني سريعًا، ليرتبط اسمها بمدرب فريق يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، لقيادة الزعيم خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.

عرض الهلال لـ أليغري

وأشارت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، اليوم السبت، إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا مغريًا للمدرب الإيطالي أليغري براتب ضخم يفوق ما يحصل عليه مع يوفنتوس حاليًا.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن أليغري يحصل على راتب سنوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس يقدر بنحو 9 ملايين يورو، ويمتد عقده مع اليوفي حتى صيف عام 2025.

أليغري
المدرب الإيطالي – المصدر theathletic

وأضافت: “عرض الهلال يحظى بموافقة يوفنتوس، الذي سيوفر 18 مليون يورو قيمة راتبه حتى نهاية عقده، ويتوقع أن يحصل أليغري مع الزعيم على 4 أضعاف الراتب الحالي الذي يتقاضاه اليوفي”.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى أن رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل يعتزم الاجتماع مع أليغري خلال 48 ساعة، من أجل مناقشة العرض والوصول إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن.

أليغري
المدرب الإيطالي – المصدر alarabiya

لويس إنريكي ولوبيتيجي البدلاء

ووضعت إدارة نادي الهلال، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، لويس إنريكي، ومدرب وولفرهامبتون، جولين لوبيتيجي كبدلاء في حالة عدم إتمام التعاقد مع المدير الفني الإيطالي.

وتأمل الإدارة في حسم ملف المدير الفني سريعًا، لفتح ملف اللاعبين الأجانب والصفقات المحلية، من أجل ضمان تواجدهم خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل.

لويس إنريكي
إنريكي – المصدر dailymail

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