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سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية

إدراج “جمجوم للأدوية” في السوق الرئيسية الثلاثاء المقبل

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
إدراج “جمجوم للأدوية” في السوق الرئيسية الثلاثاء المقبل
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مصنع جمجوم للأدوية في السوق الرئيسية اعتبارا من يوم الثلاثاء 02/ 12/ 1444 هـ الموافق 20/ 06/ 2023م برمز تداول 4015 وبالرمز الدولي SA15QGU1UNH6 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30 في المائة مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 في المائة.

ضبط حدود التذبذب

وأوضحت تداول، في بيان لها: “أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 في المائة، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري”.

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زيادة عدد الشركات المدرجة

وفي وقت سابق، كشفت النشرة الإحصائية التي أصدرتها هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي، للربع الأول لعام 2023م، عن زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة إلى 224 شركة مدرجة في الربع الأول 2023م، بارتفاع نسبته 4.2%، مقارنة بـ215 شركة في الربع الأول 2022م.

السوق الموازية نمو

وبلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 54 شركة مدرجة في الربع الأول من عام 2023م مقابل 25 شركة في الربع الأول 2022م، وبزيادة قدرها 116%، وبارتفاع قدره 17.4% مقارنة بعدد الشركات المدرجة في السوق الموازية بالربع الرابع 2022م والبالغة 46 شركة، بزيادة بواقع 8 شركات.

كذلك وافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسة و6 شركات في السوق الموازية خلال الربع الأول عام 2023م، في حين يوجد 5 طلبات في السوق الرئيسة و61 طلباً في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

قيمة ملكية المستثمرين

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم 273.54 مليار ريال في الربع الأول 2023م، مرتفعة بنحو 1% عن الربع الرابع 2022م، حيث بلغت آنذاك 270.96 مليار ريال.

 

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