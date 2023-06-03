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بالإضافة إلى الفشل الكلوي والسكتة القلبية

إدمان الإمفيتامين يؤدي إلى الجلطات والهلوسة والموت

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
إدمان الإمفيتامين يؤدي إلى الجلطات والهلوسة والموت
المواطن - فريق التحرير

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تعاطي مادة الإمفيتامين المخدر، والتي تتسبب في أضرار كثيرة منها السكتة القلبية والأوهام والهلاوس وقد تؤدي في النهاية إلى الموت.

أضرار الإمفيتامين

وقالت مديرية الدفاع المدني في إنفوجراف صادر عنها إن للإمفيتامين أضرار كثيرة وهي السكتة القلبية والجلطة الدماغية والفشل الكلوي ومن ثم الموت.

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كما يؤدي الإمفيتامين إلى الأوهام والهلوسة البصرية والسمعية، زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة التعرق، شحوب الوجه والشفتين وتشنجات لاإرادية في الوجه، فضلًا عن العزلة والشك والعصبية والعنف، وضعف الشهية وفقدان الوزن.

الإبلاغ عن التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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