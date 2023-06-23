إدوارد ميندي يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للأهلي

اقترب النادي الأهلي من إتمام إجراءات التعاقد رسميًا مع حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدوارد ميندي يخضع لفحوصات

وأشارت التقارير مؤخرًا، إلى أن ميندي صاحب الـ31 عامًا، اتفق مع الإدارة الأهلاوية على تفاصيل التعاقد، حيث سيوقع على عقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، وتنتظر الجماهير الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وكشف الخبير في انتقالات اللاعبين بأوروبا، فابريزيو رومانو، قبل قليل، آخر تطورات الصفقة، وأكد أن إدوارد ميندي سيخضع للفحوصات الطبية الخاصة بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم الاثنين المقبل.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إدوارد ميندي سيوقع على العقود بعد الانتهاء من الفحص الطبي، مؤكدًا أن نادي تشيلسي وافق بالفعل على الصفقة منذ يومين، وينتظر التوقيع الرسمي.

ويُعاني إدوارد ميندي، المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021، في صفوف تشيلسي، حيث ابتعد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم المنقضي، ما حفزه لخوض تحد جديد.

الأهلي يُدعم صفوفه

وتأمل إدارة النادي الأهلي في تدعيم الفريق بشكل مميز، بعد عودته إلى دوري روشن السعودي، لتدخل في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي، وفي مقدمتهم؛ مهاجم مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز.