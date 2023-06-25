إدوارد ميندي يستعد للسفر إلى السعودية

اقترب حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي من الانتقال رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدوارد ميندي يخضع للفحوصات

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد، إلى أن إدوارد ميندي سيُغادر إلى السعودية، من أجل الخضوع للكشف الطبي، غدًا الاثنين.

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن إدوارد ميندي صاحب الـ31 عامًا، اتفق مع الإدارة الأهلاوية على تفاصيل التعاقد، حيث سيوقع على عقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، وتنتظر الجماهير الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويُعاني إدوارد ميندي، المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021، في صفوف تشيلسي، حيث ابتعد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم المنقضي، ما حفزه لخوض تحد جديد.

ولا يُعد ميندي الصفقة العالمية الوحيدة التي ارتبط اسمها بالنادي الأهلي، حيث تُشير التقارير إلى أن الإدارة دخلت في مفاوضات مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الجزائري رياض محرز.

الأهلي يُدعم صفوفه

وتطمح إدارة النادي الأهلي في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية خلال الميركاتو الصيفي، أملًا في الظهور بشكل مميز في الموسم الرياضي الجديد، بعدما لعب الراقي في دوري يلو خلال الموسم الماضي.