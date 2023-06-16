إدين دجيكو يبتعد عن دوري روشن

ابتعد مهاجم إنتر ميلان، البوسني إدين دجيكو عن الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، رغم تلقيه أكثر من عرض.

الوجهة الجديدة لإدين دجيكو

وينتهي تعاقد دجيكو صاحب الـ37 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بنهاية الشهر الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق دون الحصول على موافقه ناديه الأصلي، ما يسهل التفاوض معه.

وأكد الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن إدين دجيكو رفضًا عرضًا من إنتر ميلان، لتجديد تعاقده لمدة عام وبراتب منخفض، واقترب من الانضمام إلى صفوف فنربخشة.

وفي السياق ذاته، أشار خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، إلى أن دجيكو في مفاوضات متقدمة مع فنربخشة، واقترب من التوقيع مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك على الرغم من العروض المميزة من دوري روشن السعودي.

وارتبط اسم إدين دجيكو خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى فنربشخة أو دوري روشن السعودي، حيث يملك أكثر من عرض، أبرزهم من الهلال، الذي قدم عرضًا كبيرًا، ولكن يبدو أنه فضل استكمال مسيرته في أوروبا.

دجيكو مع إنتر ميلان

وخاض إدين دجيكو 52 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 14 مرة، وقدم 5 تمريرات حاسمة.