أجواء مفعمة بالطمأنينة والسكينة في المسجد الحرام إدين دجيكو يبتعد عن دوري روشن رافينيا: سأستمر في برشلونة موسم نابولي الاستثنائي يُصعب مهمة جارسيا الأرصاد: أمطار غزيرة على الباحة ورياح وأتربة في المدينة المنورة طريق مكة مبادرة استحدثتها السعودية وجندت لها طاقتها البشرية والتقنية سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة عيار 22 يسجل 216.62 ريال رومانو: الاتحاد سيعلن عن صفقة كانتي قريبًا الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق ماراي أصغر مستفيدة من مبادرة طريق مكة في تركيا
ابتعد مهاجم إنتر ميلان، البوسني إدين دجيكو عن الانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد، رغم تلقيه أكثر من عرض.
وينتهي تعاقد دجيكو صاحب الـ37 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بنهاية الشهر الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق دون الحصول على موافقه ناديه الأصلي، ما يسهل التفاوض معه.
وأكد الصحافي أكرم كونور، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، أن إدين دجيكو رفضًا عرضًا من إنتر ميلان، لتجديد تعاقده لمدة عام وبراتب منخفض، واقترب من الانضمام إلى صفوف فنربخشة.
وفي السياق ذاته، أشار خبير انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، إلى أن دجيكو في مفاوضات متقدمة مع فنربخشة، واقترب من التوقيع مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك على الرغم من العروض المميزة من دوري روشن السعودي.
وارتبط اسم إدين دجيكو خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى فنربشخة أو دوري روشن السعودي، حيث يملك أكثر من عرض، أبرزهم من الهلال، الذي قدم عرضًا كبيرًا، ولكن يبدو أنه فضل استكمال مسيرته في أوروبا.
وخاض إدين دجيكو 52 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي خلال منافسات الموسم الرياضي المنصرم، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 14 مرة، وقدم 5 تمريرات حاسمة.