إدين دجيكو يُناقش العروض السعودية

تترقب الجماهير مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، البوسني إدين دجيكو في الموسم الرياضي الجديد، بعد تلقيه أكثر من عرض مؤخرًا.

إدين دجيكو حائر

وينتهي تعاقد إدين دجيكو صاحب الـ37 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بنهاية الشهر الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق دون الحصول على موافقه ناديه الأصلي، ما يسهل التفاوض معه.

وأوضح الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، الإيطالي رودي جاليتي، أن إدين دجيكو كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة، حيث اتفق على التوقيع لمدة موسمين.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، إلى أن المهاجم البوسني طلب بعض الوقت، لمناقشة العروض السعودية التي وصلته خلال الفترة الماضية بشكل أفضل، قبل حسم قراره النهائي.

وكانت تقارير قد أكدت أن دجيكو في طريقه للرحيل بالمجان عن صفوف فريق إنتر ميلان، نظرًا لعدم وجود أي محادثات مع الإدارة بشأن تجديد عقده، كما ارتبط اسمه بنادي الهلال، الذي قدم عرضًا يفوق العرض الذي تقدم به نادي فنربخشة.

دجيكو هذا الموسم

وخاض إدين دجيكو 52 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 14 مرة، وقدم 5 تمريرات حاسمة.