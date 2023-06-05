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اعترف الكرملين بالواقعة

إذاعة خطاب مزيف لـ بوتين على وسائل إعلام روسية

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
إذاعة خطاب مزيف لـ بوتين على وسائل إعلام روسية
المواطن - فريق التحرير

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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنهم على علم باختراق بعض الترددات اللاسلكية، حيث تم بث خطاب مزيف للرئيس فلاديمير بوتين على الهواء.

اختراق الترددات

ولفت بيسكوف، اليوم الاثنين، إلى أن كل ما تم بثه مزيف، وقد تم إبلاغ المذيعين بشكل عاجل بهذا الأمر، وتمت استعادة السيطرة بالفعل.

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وقالت وكالة نوفوستي، في وقت سابق يوم الاثنين، إنه تم اختراق عدد من الترددات الإذاعية، بزعم بث خطاب للرئيس فلاديمير بوتين، والآن تمت استعادة السيطرة على البث.

إذاعة خطاب مزيف لـ بوتين على وسائل إعلام روسية

تفاصيل الخطاب المزيف

وفي مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كتب المتابعون أن الرئيس تحدث في الخطاب المزيف عن غزو للقوات الأوكرانية لمناطق حدودية، فضلًا عن التعبئة العامة وإجلاء المواطنين.

وتتبادل موسكو والغرب باستمرار الاتهامات بشأن اختراق الشبكات والمواقع الإلكترونية، في اشتباكات سيبرانية زادت وتيرتها بشكل واضح عقب الحرب الأوكرانية.

والخميس الماضي، قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، إنه كشف عن مؤامرة من وكالة الأمن القومي الأمريكية باستخدام برمجيات خبيثة لم يسبق معرفتها لاختراق نقاط ضعف مصنعة خصيصًا في هواتف آبل.

وأضاف أن الاستهداف شمل هواتف دبلوماسيين أجانب مقرهم روسيا ودولًا كانت من ضمن الاتحاد السوفيتي السابق بما يشمل دولًا ضمن حلف شمال الأطلسي حاليًا وإسرائيل وسوريا والصين.

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