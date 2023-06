إذاعة خطاب مزيف لـ بوتين على وسائل إعلام روسية

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنهم على علم باختراق بعض الترددات اللاسلكية، حيث تم بث خطاب مزيف للرئيس فلاديمير بوتين على الهواء.

ولفت بيسكوف، اليوم الاثنين، إلى أن كل ما تم بثه مزيف، وقد تم إبلاغ المذيعين بشكل عاجل بهذا الأمر، وتمت استعادة السيطرة بالفعل.

وقالت وكالة نوفوستي، في وقت سابق يوم الاثنين، إنه تم اختراق عدد من الترددات الإذاعية، بزعم بث خطاب للرئيس فلاديمير بوتين، والآن تمت استعادة السيطرة على البث.

وفي مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كتب المتابعون أن الرئيس تحدث في الخطاب المزيف عن غزو للقوات الأوكرانية لمناطق حدودية، فضلًا عن التعبئة العامة وإجلاء المواطنين.

The Kremlin rushed to state that someone hacked Russian TV and radio channels, and posted an allegedly fake video with Putin announcing the invasion of Ukrainian troops into the border regions of #Russia, as well as the general mobilization and evacuation of citizens. pic.twitter.com/pGGtxtlygq

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) June 5, 2023