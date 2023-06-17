Icon

فوز ثمين لـ جنوب أفريقيا ضد المغرب Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 17 إلى تركيا Icon إزالة بسطات عشوائية لعمالة وافدة مخالفة بجدة Icon 240 ألف طالب بعسير يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث غدًا Icon جماهير الهلال تطلب ضم نجم منتخب كرواتيا Icon المدارس السعودية جاهزة لاختبارات الفصل الدراسي الثالث Icon الرئيس الإيراني يستقبل فيصل بن فرحان Icon فتح السفارات أبرز ما تناولته اللقاءات السعودية الإيرانية خلال شهرين Icon الملك سلمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة السعودية Icon تصريح أومتيتي عن برشلونة يقربه من دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لمعالجة مظاهر التشوه البصري

إزالة بسطات عشوائية لعمالة وافدة مخالفة بجدة

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
إزالة بسطات عشوائية لعمالة وافدة مخالفة بجدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قامت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة، برصد وإزالة بسطات عشوائية لعمالة وافدة مخالفة لنظام العمل والإقامة في حي “الكوثر” التابع لنطاق بريمان الفرعية، وذلك ضمن جهود الأمانة لمعالجة مظاهر التشوه البصري في مدينة جدة.

وأوضحت أمانة جدة أنه يتم من خلال هذه البسطات العشوائية تداول وبيع الغذاء والمنتجات بدون تراخيص نظامية ودون مراعاة لاشتراطات أمن وسلامة الغذاء.

قد يهمّك أيضاً
تركيب الهلالين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز وفق المواصفات العالمية

تركيب الهلالين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز وفق المواصفات العالمية

إحباط تهريب 84 كجم قات مخدر بالعارضة

إحباط تهريب 84 كجم قات مخدر بالعارضة

بسطات عشوائية مخالفة

وذكر رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي أن بلدية بريمان الفرعية تواصل جهودها الميدانية في تحسين المشهد الحضري ومعالجة المخالفات البلدية، حيث نفذت اليوم السبت حملة واسعة على الباعة الجائلين المخالفين بالنطاق وجرى رصد وإزالة بسطات عشوائية متنوعة والتي يتم من خلالها تداول وبيع الغذاء في ظروف صحية سيئة من قبل عمالة مخالفة.

وأضاف الذروي أن الموقع تمت إزالته في فترات سابقة، وجاري متابعته بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية أتلفت الكميات المصادرة لبعض المعروضات فيما جرى تسليم الخضراوات الصالحة للجمعيات الخيرية.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود السابقة والتي شملت الأحياء التابعة لنطاق بريمان، فيما باشرت فرق النظافة في تنظيف وإزالة المخلفات بجميع المواقع.


Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم