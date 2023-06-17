إزالة بسطات عشوائية لعمالة وافدة مخالفة بجدة

قامت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة، برصد وإزالة بسطات عشوائية لعمالة وافدة مخالفة لنظام العمل والإقامة في حي “الكوثر” التابع لنطاق بريمان الفرعية، وذلك ضمن جهود الأمانة لمعالجة مظاهر التشوه البصري في مدينة جدة.

وأوضحت أمانة جدة أنه يتم من خلال هذه البسطات العشوائية تداول وبيع الغذاء والمنتجات بدون تراخيص نظامية ودون مراعاة لاشتراطات أمن وسلامة الغذاء.

بسطات عشوائية مخالفة

وذكر رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي أن بلدية بريمان الفرعية تواصل جهودها الميدانية في تحسين المشهد الحضري ومعالجة المخالفات البلدية، حيث نفذت اليوم السبت حملة واسعة على الباعة الجائلين المخالفين بالنطاق وجرى رصد وإزالة بسطات عشوائية متنوعة والتي يتم من خلالها تداول وبيع الغذاء في ظروف صحية سيئة من قبل عمالة مخالفة.

وأضاف الذروي أن الموقع تمت إزالته في فترات سابقة، وجاري متابعته بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الفرق الرقابية أتلفت الكميات المصادرة لبعض المعروضات فيما جرى تسليم الخضراوات الصالحة للجمعيات الخيرية.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود السابقة والتي شملت الأحياء التابعة لنطاق بريمان، فيما باشرت فرق النظافة في تنظيف وإزالة المخلفات بجميع المواقع.



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