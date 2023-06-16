Icon

زيارة ولي العهد لفرنسا تبرز الدور القيادي للسعودية وتأثيرها العالمي Icon تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في أمريكا Icon مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج Icon الكشف عن 50 نوعًا من السرطان بفحص دم بسيط Icon الهلال والنصر يتنافسان للتعاقد مع لويس كاسترو Icon جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من طالبات كلية الهندسة Icon عبدالله بترجي ينافس خالد الغامدي على رئاسة الأهلي Icon 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة والمهملة عبر منصة أبشر Icon إسبانيا تواجه كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية Icon اعتقال 3 حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بمستشفى كويتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على المنتخب الإيطالي في دور نصف النهائي

إسبانيا تواجه كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
إسبانيا تواجه كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تأهل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد الفوز على منتخب إيطاليا مساء أمس الخميس بنتيجة 2/ 1 في مباراة دور نصف النهائي.

وكان اللاعب يريمي بينو أحرز الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم تعادل المنتخب الإيطالي في الدقيقة الـ11 عبر اللاعب تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء.

قد يهمّك أيضاً
ماجد عبدالله لـ الأهلي: ننتظركم بمونديال الأندية 2023

ماجد عبدالله لـ الأهلي: ننتظركم بمونديال الأندية 2023

مقتل 27 شخصًا بسبب الأمطار بباكستان

مقتل 27 شخصًا بسبب الأمطار بباكستان

منتخب إسبانيا يحقق فوزًا ثمينًا

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.

إسبانيا وإيطاليا

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح المنتخب الإسباني في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب خوسيلو في الدقيقة الـ88.

وسيواجه المنتخب الإسباني، نظيره الكرواتي في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء بعد غدٍ الأحد في تمام العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.

إسبانيا وإيطاليا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات بالدمام
أخبار أمنية

مقيم ومواطن في قبضة الأمن لترويجهما المخدرات...

أخبار أمنية
ماسك يشتري منصة لاسكي للتوظيف
حصاد اليوم

ماسك يشتري منصة لاسكي للتوظيف

حصاد اليوم
مان يونايتد ينافس الهلال على ضم ميسي
الرياضة

مان يونايتد ينافس الهلال على ضم ميسي

الرياضة
170 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
حصاد اليوم

170 وظيفة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني

حصاد اليوم
ترامب يحتفل بعيد ميلاده مع أنصاره بعد المحاكمة
العالم

ترامب يحتفل بعيد ميلاده مع أنصاره بعد...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة

السوق
الخريجي يبحث تعزيز التعاون وتكثيف اللقاءات مع نائب وزير خارجية إيران
السعودية اليوم

الخريجي يبحث تعزيز التعاون وتكثيف اللقاءات مع...

السعودية اليوم
غوارديولا: تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بأفضل سيناريو
آخر الاخبار

غوارديولا: تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023...

آخر الاخبار