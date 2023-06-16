إسبانيا تواجه كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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تأهل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد الفوز على منتخب إيطاليا مساء أمس الخميس بنتيجة 2/ 1 في مباراة دور نصف النهائي.
وكان اللاعب يريمي بينو أحرز الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم تعادل المنتخب الإيطالي في الدقيقة الـ11 عبر اللاعب تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء.
وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل فريق.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح المنتخب الإسباني في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب خوسيلو في الدقيقة الـ88.
وسيواجه المنتخب الإسباني، نظيره الكرواتي في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء بعد غدٍ الأحد في تمام العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة.
إسبانيا تسجل هدفاً في الوقت القاتل#دوري_الأمم_الأوروبية | #إسبانيا_إيطاليا#UEFANationsLeague pic.twitter.com/lJ3FtbcMYT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2023
إيطاليا تعدل النتيجة من ركلة جزاء#دوري_الأمم_الأوروبية | #إسبانيا_إيطاليا#UEFANationsLeague pic.twitter.com/1hw6BWoszJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2023
المنتخب الإسباني يزور شباك إيطاليا مبكراً#دوري_الأمم_الأوروبية | #إسبانيا_إيطاليا#UEFANationsLeague pic.twitter.com/gQ9qIp2t6e
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2023