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فر إلى الرباط في مارس من العام الماضي

إسرائيل تطالب المغرب بتسليمها شخصًا متهمًا بتفجير منشاة صحية

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
إسرائيل تطالب المغرب بتسليمها شخصًا متهمًا بتفجير منشاة صحية
المواطن - فريق التحرير

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طلبت إسرائيل من المغرب، تسليمها شخصًا إسرائيليًّا موقوفًا على أراضيها؛ لضلوعه في تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، في العام 2021.

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إسرائيل تطالب بتسليم شخص

ووفقًا لوسائل إعلام مغربية، فإن إسرائيل طلبت من المغرب تسليمها شخصًا من عرب إسرائيل، متهمًا في واقعة تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية داخل مدينة الناصرة، في العام 2021، موضحة أنه أول طلب من نوعه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

وبحسب صحيفة هسبريس، فإن الشخص الإسرائيلي نسيم خليبات، فر من إسرائيل إلى الرباط في مارس من العام الماضي، وهو ما دعا تل أبيب إلى تقديم طلب للسلطات المغربية بتسليمها خليبات، رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.

تفجير مبنى تابع لوزارة الصحة

ويشتبه الشخص المطلوب، وهو من مدينة تابعة للشمال الإسرائيلي، في ضلوعه برفقة آخرين في تفجير مبنى تابع لوزارة الصحة الإسرائيلية في الناصرة، في الثامن من نوفمبر 2021.

من المعروف أن كلًّا من المغرب وإسرائيل قد وقّعا على اتفاقية لتبادل المعلومات الأمنية وتعقب المجرمين الإسرائيليين الذين يفرون إلى المغرب.

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