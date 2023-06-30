إسرائيل تطالب المغرب بتسليمها شخصًا متهمًا بتفجير منشاة صحية موعد فتح التقديم على كلية الملك فهد الأمنية اشتعال النيران بـ 1900 سيارة خلال أعمال الشغب في فرنسا موعد نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن في طواف الوداع 4 إرشادات لضيوف الرحمن تعميم لشركات الحج بتقليل نسبة خروج الحجاج فترة الظهيرة أمانة جدة تزيل 149 مسلخًا مخالفًا بنطاق بلدية طيبة أمير الكويت وولي عهده يهنئان الملك سلمان جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الحرام الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الكونغو الديمقراطية
طلبت إسرائيل من المغرب، تسليمها شخصًا إسرائيليًّا موقوفًا على أراضيها؛ لضلوعه في تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية، في العام 2021.
ووفقًا لوسائل إعلام مغربية، فإن إسرائيل طلبت من المغرب تسليمها شخصًا من عرب إسرائيل، متهمًا في واقعة تفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية داخل مدينة الناصرة، في العام 2021، موضحة أنه أول طلب من نوعه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
وبحسب صحيفة هسبريس، فإن الشخص الإسرائيلي نسيم خليبات، فر من إسرائيل إلى الرباط في مارس من العام الماضي، وهو ما دعا تل أبيب إلى تقديم طلب للسلطات المغربية بتسليمها خليبات، رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.
ويشتبه الشخص المطلوب، وهو من مدينة تابعة للشمال الإسرائيلي، في ضلوعه برفقة آخرين في تفجير مبنى تابع لوزارة الصحة الإسرائيلية في الناصرة، في الثامن من نوفمبر 2021.
من المعروف أن كلًّا من المغرب وإسرائيل قد وقّعا على اتفاقية لتبادل المعلومات الأمنية وتعقب المجرمين الإسرائيليين الذين يفرون إلى المغرب.