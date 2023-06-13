إسعاف ستيني تعرض لنوبة قلبية في المسجد النبوي

تمكنت الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة -بفضل الله- من إنقاذ وإعادة النبض لمريض في العقد السادس من العمر، وذلك بعد استجابتهم لبلاغ خلال وجودهم في ساحات المسجد النبوي الشريف.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة بمنطقة المدينة المنورة قد تلقت بلاغاً مساء اليوم في تمام الساعة 16:00، يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالساحة الجنوبية بالمسجد النبوي، وعند وصول الفريق في تمام الساعة 16:02قام الفريق الطبي الإسعافي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات باستخدام أجهزة مزيل الرجفان التابعة للهيئة والمنتشرة في أرجاء المسجد النبوي والبالغ عددها 18 جهاز ، وبدأت في عملية الإنعاش القلبي إلى أن عاد النبض ولله الحمد، وتم نقل المريض إلى مستشفى الحرم النبوي بعد أن تم تقديم الرعاية الطبية الطارئة له .