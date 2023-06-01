Icon

“شؤون الحرمين” تستحدث خدمة جديدة داخل الرواق السعودي Icon سي إن إن: ريانة والقرني علامة فارقة في تاريخ رحلات الفضاء Icon السعودية تحصد الإنجازات بتخطيط استراتيجي ورؤية قيادة حكيمة Icon 133 وظيفة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon الانخراط في تجارة المخدرات خيانة للوطن ولا يمكن التسامح معه Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات Icon أمطار رعدية غزيرة وبرد وضباب وسيول في 5 مناطق Icon طفل روسي يلعب 556 تمرين ضغط بـ 20 دقيقة Icon السعودية تعزز دعم الأمن الغذائي العالمي عبر صفقة جديدة مع البرازيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على روما الإيطالي في النهائي

إشبيلية بطلًا لـ الدوري الأوروبي

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
إشبيلية بطلًا لـ الدوري الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُوج فريق إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي روما الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لكل فريق.

إشبيلية يحقق اللقب السابع 

وكان الأرجنتيني باولو ديبالا أحرز الهدف الأول لنادي روما في الدقيقة الـ 35، ثم في الشوط الثاني تعادل الفريق الإسباني عبر اللاعب جيانلوكا مانشيني لاعب روما بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ55.

قد يهمّك أيضاً
الرواق السعودي تحوّل تاريخي في توسعة المسجد الحرام

الرواق السعودي تحوّل تاريخي في توسعة المسجد الحرام

إيقاف قرار منع التسجيل لـ الأهلي لفترتين بشكل مؤقت

إيقاف قرار منع التسجيل لـ الأهلي لفترتين بشكل مؤقت

ولجأ الفريقان بعد ذلك إلى شوطين إضافيين لكن النتيجة لم تتغير، ليذهب بعدها الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها الفريق الإسباني لمصلحته بنتيجة 4/ 1.

إشبيلية ضد روما - نهائي الدوري الأوروبي

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب “بوشكاش آرينا” في المجر.

وسيواجه إشبيلية الفائز بدوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي مطلع الموسم المقبل.

إشبيلية ضد روما - نهائي الدوري الأوروبي

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة