إشبيلية بطلًا لـ الدوري الأوروبي

تُوج فريق إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي روما الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لكل فريق.

إشبيلية يحقق اللقب السابع

وكان الأرجنتيني باولو ديبالا أحرز الهدف الأول لنادي روما في الدقيقة الـ 35، ثم في الشوط الثاني تعادل الفريق الإسباني عبر اللاعب جيانلوكا مانشيني لاعب روما بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ55.

ولجأ الفريقان بعد ذلك إلى شوطين إضافيين لكن النتيجة لم تتغير، ليذهب بعدها الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها الفريق الإسباني لمصلحته بنتيجة 4/ 1.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب “بوشكاش آرينا” في المجر.

وسيواجه إشبيلية الفائز بدوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي مطلع الموسم المقبل.