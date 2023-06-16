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إشبيلية يهدد الأهلي في صفقة سيرجيو راموس

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
إشبيلية يهدد الأهلي في صفقة سيرجيو راموس
المواطن - فريق التحرير

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سيتنافس إشبيلية مع النادي الأهلي على ضم المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

وبحسب التقارير فإن إشبيلية سيتنافس مع ميلان الإيطالي والأهلي لضم المدافع الإسباني صاحب الـ37 سنة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، نقلًا عن الصحافي أكرم كونور، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع راموس، وتقدم بعرض رسمي إليه مقابل 20 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد.

عرض خرافي لـ راموس

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في حالة موافقة راموس على عرض الأهلي، سيتزامل في دوري روشن السعودي مع الثنائي المدريدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، والفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثًا للاتحاد.

سيرخيو راموس

وانتهى عقد المدافع الإسباني صاحب الـ37 عامًا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وأعلنت الإدارة قبل أيام عن رحيله رسميًا، وخاض آخر مباراة بقميصه ضد كليرمون في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وكان المدافع الإسباني قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وشارك معه في 58 مباراة، وأحرز 6 أهداف.

راموس

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