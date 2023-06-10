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بعد خضوعه لعملية جراحية

إصابة أحمد حجازي بثالث رباط صليبي تقلق الجماهير

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
إصابة أحمد حجازي بثالث رباط صليبي تقلق الجماهير
المواطن - فريق التحرير

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أبدت الجماهير الاتحادية قلقها بعد إصابة المدافع المصري أحمد حجازي بثالث رباط صليبي في مسيرته، متمنية أن يعود لقيادة الفريق الأول لكرة القدم مجددًا.

غياب أحمد حجازي

وتعرض أحمد حجازي لإصابة خلال مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، وتحامل على نفسه وأكمل اللقاء بعد وضع رباط على الركبة، وتم استبعاده من مواجهة الطائي الأخيرة.

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وأعلن نادي الاتحاد، عن خضوع حجازي لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى تحت إشراف الجراح الإنجليزي أندي ويليامز في لندن، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

ثالث رباط

وتفاعلت الجماهير مع إصابة أحمد حجازي، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح وسم “ثالث رباط” ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم السبت، حيث أعربت عن تخوفها من رحيله أو عدم قدرته على العودة إلى الملاعب.

وكتب الإعلامي عبدالعزيز الزهراني: “تعرض احمد حجازي إلى ثالث رباط صليبي في مسيرته الكروية.. في هذا الموسم جلب للاتحاد 6 نقاط أمام الرائد والوحدة عندما يغيب المهاجمين عن التهديف يظهر حجازي”.

وواصل الزهراني تغريدته قائلًا: “عندما تعرض لإصابة قوية الرباط الصليبي أكمل المباراة لأكثر من 40 دقيقة تضحية من أجل الاتحاد ولكي لا ينهار الدفاع لحظتها”.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر spl

وعلق آخر على إصابة أحمد حجازي قائلًا: “بعز فرحتنا بالدوري وقدوم بنزيما يأتي هذا الخبر اللي يكسر الظهر والله خبر حزين حزين حزين ثالث رباط وربما مسيرته انتهت.. الحمدالله على سلامتك يا الحاجز”.

وقال تشيكو: “لازم نشوف بديل لازم هذا ثالث رباط يجيه واللاعب عمره كبير أتوقع ما يستطيع يكمل وحتى لو كمل ما راح يكون نفس عطاءه وقوته”، ونشر آخر صورة أحمد حجازي، وعلق قائلًا: “شيء محزن في مسيرته ثالث رباط صليبي”.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

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