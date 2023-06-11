إصابة 13 أمريكيًّا بأعمال عنف في سيراكيوز الأمريكية

كشفت تقارير إعلامية عن إصابة ما لا يقل عن 13 شخصًا في وقت مبكر من يوم الأحد عندما تحولت حفلة شوارع في مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك إلى أعمال عنف.

تفاصيل الإصابات

وكشف الضابط ماثيو مالينوفسكي في شرطة سيراكيوز، أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا بطلقات نارية وخمسة آخرون أصيبوا بجروح سكين.

ويبدو أن الضحايا الآخرين صدمتهم سيارات هربت مما وصفته الإدارة بـ”تجمع كبير لمئات الأشخاص” في الجانب الغربي من المدينة.

وتابع أنه من المتوقع أن ينجو جميع المصابين، وهم ثلاثة ذكور و10 إناث تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عامًا. وقال مالينوفسكي: إن الضحايا الـ13 المعروفين تم تحديد مواقعهم في الشارع أو بعد ذلك في المستشفيات.

إطلاق أعيرة نارية

وذهبت الشرطة إلى مكان الحادث قبل الساعة 12:30 صباحًا بقليل للتحقيق في بلاغ عن إطلاق أعيرة نارية.

وتحقق الشرطة يوم الأحد لتحديد سبب العنف وما إذا كانت عمليات الطعن سبقت أو أعقبت إطلاق النار.