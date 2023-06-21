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من بينهم 7 في حالة حرجة

إصابة 16 شخصًا في انفجار وحريق بفرنسا

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
إصابة 16 شخصًا في انفجار وحريق بفرنسا
المواطن - فريق التحرير

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وقع انفجار أدى إلى حريق كبير في مبنى وسط باريس، الأربعاء، وتسبب في انهيار جزء من المبنى.

حريق فرنسا

وكشفت وسائل إعلام محلية في فرنسا بإصابة 16 شخصًا، من بينهم 7 في حالة حرجة.

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حريق
حريق

وأشارت شرطة فرنسا إلى أن انفجار غاز” وقع بالدائرة الخامسة في العاصمة، بينما قال مكتب المدعي العام في باريس، إنه “لا شيء يمكّننا من تحديد أسباب الانفجار في هذه المرحلة”.

وذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة: “هناك حريق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة”.

وتدخلت فرق الإنقاذ بحثًا عن عالقين داخل المبنى المتضرر، وفقًا لوسائل إعلام فرنسية.

 

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