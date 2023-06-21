إصابة 16 شخصًا في انفجار وحريق بفرنسا

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وقع انفجار أدى إلى حريق كبير في مبنى وسط باريس، الأربعاء، وتسبب في انهيار جزء من المبنى.
وكشفت وسائل إعلام محلية في فرنسا بإصابة 16 شخصًا، من بينهم 7 في حالة حرجة.
وأشارت شرطة فرنسا إلى أن انفجار غاز” وقع بالدائرة الخامسة في العاصمة، بينما قال مكتب المدعي العام في باريس، إنه “لا شيء يمكّننا من تحديد أسباب الانفجار في هذه المرحلة”.
وذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة: “هناك حريق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة في باريس. عناصر إطفاء باريس يتدخلون. رجاء لا تعرقلوا تدخلهم وتجنبوا المنطقة”.
وتدخلت فرق الإنقاذ بحثًا عن عالقين داخل المبنى المتضرر، وفقًا لوسائل إعلام فرنسية.
انفجار غاز ضخم في الدائرة الخامسة بالعاصمة الفرنسية باريس وسقوط ضحايا#شاهد_سكاي pic.twitter.com/6CKGXrML74
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 21, 2023