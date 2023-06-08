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القبض على منفذ عملية الطعن

إصابة 6 أطفال في هجوم بسكين داخل حديقة فرنسية

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
إصابة 6 أطفال في هجوم بسكين داخل حديقة فرنسية
المواطن - فريق التحرير

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أصيب 7 أشخاص من بينهم 6 أطفال بجروح في هجوم بسكين، اليوم الخميس، في مدينة أنسي في الألب الفرنسية.

عملية طعن

وقال مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه ومسؤول محلي لوكالة فرانس برس، إن رجلاً مسلحًا بسكين هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالى 3 سنوات عند الساعة 9:45 صباحًا.

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وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة إن منفذ الهجوم “اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن”. وذكر أن الهجوم جرى في حديقة ألعاب للأطفال في مدينة أنسي شرقي فرنسا والدوافع مجهولة.

القبض على منفذ العملية

وأشار إلى أن 3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن بالمدينة الفرنسية.

وأوضحت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على المهاجم المشتبه به. ووفقا لصحيفة “لو باريزيان” فإن المهاجم أصاب ثلاثة أشخاص بإصابات خطيرة، أحدهم مصاب بصورة تهدد حياته. وذكرت شبكة “بي اف ام تي في” أن الأطفال الذين تمت مهاجمتهم صغار السن للغاية.

طالب لجوء سوري

ولم تتضح بعد  ملابسات الهجوم. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه تم إرسال قوات أمنية إلى موقع الحادث. فيما ذكرت وكالة  فرانس برس استنادًا إلى مصدر في الشرطة، أن منفذ الهجوم بسكين في الألب الفرنسية،  طالب لجوء سوري.

وتحقق السلطات في هوية المهاجم التي لم يتم التأكيد منها بعد، بحسب مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية، وأصاف المصدر إن منفذ الهجوم لا تُعرف له سوابق.

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