إصابة 9 أشخاص بـ إطلاق نار جماعي في سان فرانسيسكو

أصيب العديد من الضحايا بالرصاص خلال إطلاق نار جماعي في مقاطعة ميشن بسان فرانسيسكو، أمريكا، لكن السلطات نفت سقوط قتلى.

وقالت إدارة شرطة سان فرانسيسكو في تغريدة: نستطيع أن نؤكد أن هناك 9 ضحايا لإطلاق النار، يتوقع أن ينجو الجميع من إصاباتهم، مضيفة أنه لا يوجد تهديد متواصل، وأن إطلاق النار يبدو موجهاً ومعزولاً، وفقا للأسوشيتد برس.

ونشرت إدارة الطوارئ بالمدينة تغريدة في وقت سابق تطالب فيها السكان بتجنب منطقة شارع 24، وشارع تريت أفينيو، كما ذكرت الشرطة أن الضباط استجابوا لإطلاق النار بعد وقت قصير، حسبما ذكرت قناة كي بي أي إكس.

وتم نقل المصابين للمستشفى، ولكن لم يتم التعرف على حالتهم على الفور.

حادث إطلاق نار في حفل تخرج

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت الشرطة إن مسلحًا بأربعة مسدسات قتل شخصين وأصاب خمسة آخرين عندما أطلق النار على حشد خارج حفل تخرج في مدرسة ثانوية في ريتشموند بولاية فيرجينيا.

وأضافت الشرطة حينها أنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم، وهو شاب 19 عامًا كان يعرف أحد الضحايا وأطلق النار عليه وسط الحشد، وعن ذلك قال ريك إدواردز، رئيس شرطة ريتشموند المؤقت، في مؤتمر صحفي إنه من المرجح أن يُتهم المشتبه به بتهمتي قتل من الدرجة الثانية بالإضافة إلى جرائم أخرى.

أرقام مخيفة

وبات هذا النوع من الحوادث اعتياديًا في الأماكن العامة مثل المدارس ومراكز التسوق والكنائس، ويعد هذا الحادث رقم 279 في البلاد في الأيام 157 الأولى من عام 2023، وفقًا لأرشيف Gun Violence Archive.