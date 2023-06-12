إطلاق آلية التعامل مع الظواهر الجوية في السعودية

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الاثنين، وثيقة آلية التعامل مع الظواهر الجوية، بحضور عدد من مسؤولي القطاعات الأمنية والمدنية المعنية بإدارة الأزمات، خلال الجلسة الافتتاحية للورشة الوطنية لتحديث آلية “التعاون والإبلاغ” في التعامل مع الظواهر الجوية.

عمل تكاملي

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، خلال افتتاح أعمال الورشة الوطنية لتحديث آلية “الإبلاغ والتعاون” في التعامل مع الظواهر الجوية، أن المركز سعى للوصول إلى أفضل الممارسات والتقنيات والمخرجات التي توفر جميع الخدمات للمستفيدين بكافة شرائحهم، لتحقيق عمل تكاملي مع الجميع وفق آلية تناسب الاحتياجات وتدعم توجهات المركز للمساهمة في حفظ الأرواح والممتلكات، وزيادة الدور التثقيفي والتوعوي لجميع أفراد المجتمع فيما يتعلق بالظواهر الجوية، وسبل التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها.

أفضل التقنيات

وأوضح غلام، أن المركز بصفته الجهة المخولة من قِبل الدولة بإعلان حالة الطقس والمراقبة والإبلاغ عن الظواهر الجوية المحتملة، يعمل على تطوير الخدمات والبرامج والآليات التي تحقق للمركز والجهات المستفيدة والمجتمع أقصى درجات الدقة؛ عبر أفضل التقنيات والممارسات؛ لدعم المستفيدين للتعامل الأمثل مع الظواهر الجوية بالشكل المناسب.