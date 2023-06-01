إطلاق أكبر خطة تشغيلية لاستقبال الأعداد المليونية لموسم حج 1444هـ

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن الخطة التشغيلية للرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي الشريف بالتزامن مع موسم الحج التي تعد الأكبر في تاريخها.

الحكومة بالمرصاد

وقال السديس خلال إطلاقه الخطة التشغيلية إن السعودية تشرفت منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- وهي تعنى بالحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، لافتًا إلى حكومة السعودية بالمرصاد ورجال أمنها عيون ساهرة لخدمة الحرمين وتأمين الحجاج.

بذل الجهود

وأضاف أن وزارة الحج والعمرة ورئاسة شؤون الحرمين وجميع الجهات المشاركة في خدمة الحرمين الشريفين تبذل كل ما في جهدها لخدمة هذا الضيف الذي هو ضيف الرحمن وهذا هو أهم ما ينبغي أن تركز عليه خطتنا فهذا هو اهتمام دولتنا حفظها الله بالإنسان وخاصة ضيوف الرحمن.

ولفت إلى أن المحورية في خدمة ضيف الرحمن هي العناية بالإنسان والمكان والبيئة والأمن والصحة والسلامة مع تحقيق الجودة والتميز والأنسنة والأتمتة في كل الأعمال وكذلك التناغم والتنسيق والشراكة والتكامل مع جميع الجهات ولاسيما وزارة الحج ووزارة الداخلية وشركاء النجاح.

وأكد السديس أن الإعمار والتوسعات شواهد تأريخية على قيام المملكة بواجبها الشرعي في خدمة ضيوف الرحمن.