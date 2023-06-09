إطلاق الهوية الإعلامية لحجاج الداخل كلنا متحد

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أطلق المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل “متحد” الهوية البصرية الإعلامية الجديدة “كلنا متحد” وذلك بالتزامن مع دخول موسم حج 1444هـ، بما يتواكب مع منهجية المجلس في مواصلة تنفيذ برامجه الخدمية ومبادراته النوعية لضيوف الرحمن.
وتجسِّد الهوية الإعلامية لـ “متحد” بمظهرها الجديد، “كلنا متحد” توحيداً للجهود والأعمال المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، بما يحقق رضاهم بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة، حيث انطلق المجلس في العمل على موسم حج 1444هـ انطلاقة مبكرة تزامناً مع أعمال ومبادرات وزارة الحج والعمرة.