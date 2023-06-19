إطلاق برنامج لتعزيز التواصل مع قاصدي المسجد النبوي

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أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برنامجًا بعنوان “راحة وروحانية في المسجد النبوي” للتواصل مع الزوار والمصلين والترحيب بهم وإهدائهم وإثراء تجربتهم, وذلك ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا “من الوصول إلى الحصول” في موسمها الحادي عشر.
ويهدف البرنامج إلى تعريف الزوار عن الخدمات المقدمة في المسجد النبوي بمشاركة مختصين, وقد شملت مجال الإنارة بالمسجد النبوي التي تضفي على المكان الروعة والجمال، إضافة إلى التكييف والقباب والمظلات وما تحققه من راحة وروحانية لضيوف الرحمن في المسجد النبوي.