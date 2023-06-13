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بالتزامن مع توافد الحجاج

إطلاق برنامج ليشهدوا منافع لهم في الحرمين الشريفين

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
إطلاق برنامج ليشهدوا منافع لهم في الحرمين الشريفين
المواطن - واس

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي – اليوم – برنامج “ليشهدوا منافع لهم”؛ وذلك ضمن برامجها التعليمية لموسم حج 1444هـ.


وأوضح مدير الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية غازي بن فهد الذبياني، أن البرنامج يهدف إلى تصحيح التلاوة، وتعليم حجاج بيت الله الحرام القراءة الصحيحة لكتاب الله عز وجل، وحفظ وإتقان قصار السور، بمشاركة عدد من المعلمين أصحاب العلم والمختصين في القراءات القرآنية.

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وأكد أن البرنامج يأتي ضمن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام؛ وذلك بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله –.

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