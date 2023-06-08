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تفيد في إنتاج رسائل البث الخاص

إطلاق خاصية قنوات واتساب في دولتين

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
إطلاق خاصية قنوات واتساب في دولتين
المواطن - فريق التحرير

أطلقت شركة ميتا بلاتفورمز، اليوم الخميس، خاصية قنوات واتساب، والتي ستساعد في جعل التطبيق “منتجًا لرسائل البث الخاص”.

ووفقًا للشركة سيكون المستخدمون في كولومبيا وسنغافورة أول من يمكنه استخدام هذه الخاصية، على أن توفرها للمستخدمين في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة.

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متابعة المحتوى

وقالت الشركة إن المستخدمين سيتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق الرياضية وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى.

وبحسب الشركة لن تكون صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة متاحة للمتابعين، كما لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين.

ويشارك في إطلاق هذه الخاصية منظمة الصحة العالمية وناديا برشلونة ومانشستر سيتي.

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