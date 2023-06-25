إطلاق خدمة ترخيص لدعم الشباب في مزاولة المهن الطبية البيطرية

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أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية خدمة “ترخيص” لدعم الشباب السعودي في مزاولة المهن البيطرية الموسمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع المستثمرين في القطاع الزراعي وتوطين المهن بالمملكة.
وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، المهندس عامر المطيري، أن الخدمة تأتي في إطار الضوابط والأنظمة التي نص عليها نظام الزراعة، وتهدف إلى تمكين الشباب السعودي من المزارعين في الأسواق وتحفيز المستثمرين في القطاع الزراعي، ليكونوا شركاء مع الوزارة في عملية تطوير وتنمية تلك الأسواق وتوطين المهن.
وأشار إلى أن الوزارة قامت خلال موسم أيام عيد الأضحى المبارك الحالي بدعم الشباب السعودي بإطلاق خدمة ترخيص مزاولة المهن الطبية البيطرية الموسمية للعمل بالمسالخ والمطابخ المرخصة للأشراف على الذبح.
ولفت إلى أن الفرع جهز أركان داخل أسواق الخضار والفواكه بالمنطقة خصصت للمزارعين السعوديين، سواء ببيع منتجاتهم في الحراج أو أماكن البيع الموسمي.
وأكد المطيري أهمية الاستفادة من هذه الخدمة والفرص التي تأتي تنفيذًا لمبادرات التحول الوطني بهدف زيادة مشاركة الشباب اجتماعياً وفي سوق العمل، وذلك انطلاقاً من الرؤية 2030