إطلاق خدمة تيسير في موسمها الثاني للحجاج

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للتقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي النسائي خدمة (تيسير) في موسمها الثاني لحجاج بيت الله الحرام.
وأوضحت الوكيل المساعد للتقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي جمعة بنت سعيد الغامدي، أن إطلاق الخدمة تم بعقد لقاء بالوكالات النسائية وشرح خدمة “تيسير” التي تهدف إلى تحقيق الجودة وذكاء الأعمال ومواكبتها للتحولات الرقمية، وتسعى إلى تسريع الإنجازات وإتمام المعاملات الإدارية وتجويد مخرجاتها في وقت وجيز جدًا؛ سعيًا في إبراز جهود الوكالات النسائية بالمسجد الحرام، والتعريف بخدمة مصطلحات حاسوبية وخدمة الإبداع التقني التي تتم ضمن مبادرة منارات تقنية.