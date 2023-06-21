إطلاق خدمة حجز موقع لبيع الأضاحي في الرياض والمدينة المنورة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة حجز موقع لبيع الأضاحي في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، تسهيلًا للمستفيدين وتخفيفًا من ازدحام أسواق الماشية الرئيسية.

ونشرت وزارة البيئة على حسابها بموقع “تويتر” إنفوجراف بشأن خدمة حجز موقع لبيع الأضاحي والتي تمكن المستفيد من حجز موقع بيع مؤقت خاص لبيع الأضاحي، حيث يمكن الاستفادة من الخدمة من (هنا).

وتتميز هذه الخدمة الإلكترونية بالتسهيل على مربي الماشية حجز موقع لبيع الأضاحي، تخفيف الزحام على أسواق الماشية الرئيسية في الرياض والمدينة المنورة، التسهيل على المستفيدين شراء الأضاحي بالقرب من سكنهم.

مواقع بيع الأضاحي

وأوضحت أن المواقع في الرياض تتضمن الجنادرية، المشاعل، العارض، الملقا، بدر، ظهرة تمار، وظهرة لبن، أما أحياء المدينة المنورة هي طريق علي بن أبي طالب (طريق قريظة)، طريق السلام، طريق ينبع السريع، مسلخ سد الغابة، وطريق ضبوعة.

وبشأن الوصول للخدمة الإلكترونية، يتم الضغط أو مسح الباركود، وبوابة نما للخدمات الإلكترونية.