إطلاق خدمة حفاوة لتعليم قراءة وحفظ القرآن لقاصدي المسجد الحرام

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية في إطار مبادراتها المتنوعة خدمة “حفاوة” لتعليم قراءة وحفظ القرآن الكريم لجميع القاصدين والقاصدات بالمسجد الحرام.

حلقات قرآنية

وتتضمن هذه الخدمة إقامة حلقات قرآنية تعنى باكتساب الحافظ والراغب لحفظ القرآن الكريم مهارة عالية في حفظ القرآن وإتقان القراءة، وتحسين مخارج الحروف، وتشجيع المشاركين واستثمار أوقاتهم في تعلم وقراءة القرآن الكريم ومراجعته.

خطة تعليمية مميزة

وأفاد المدير العام للحلقات والمقرأة الالكترونية غازي بن فهد الذبياني، أن هذه المبادرة تهدف إلى تصحيح وحفظ وإتقان سورة الفاتحة وقصار السور وأجزاء من القرآن الكريم، وفق خطة تعليمية متميزة لقاصدي بيت الله الحرام، مبيناً أن هذه المبادرة تأتي ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الإدارة حرصاً على العناية بكل ما ينفع قاصدي بيت الله الحرام، وما يستثمر فيه أوقاتهم في موسم الحج، بمشاركة كوكبة من المعلمين والمقرئين المجازين بالقراءات من ذوي الخبرة والكفاءة في تعليم قاصدي بيت الله الحرام القراءة الصحيحة.