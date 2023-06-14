وظائف إدارية وتقنية وهندسية بهيئة تنمية الصادرات إطلاق شعار وكالة الفضاء السعودية بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر لمدة يومين أمطار وبرد وسحب رعدية على 4 مناطق فرار 9ر1 مليون سوداني منذ اندلاع العنف مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الجفاف يفاقم أزمة طريق التجارة العالمي بقناة بنما تعطل بعض خدمات أمازون السحابية
أعلنت وكالة الفضاء السعودية، اليوم الأربعاء، عن شعار الوكالة الجديد الذي يعكس روح الابتكار والطموحات التي لا حدود لها في السعودية.
وقالت وكالة الفضاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “بمدادٍ من فخر.. رسمنا طموحات لا حدود لها.. لتنطلق وكالة الفضاء السعودية بشعار يعكس روح الابتكار والتطلع نحو استكشاف الفضاء”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية)، والموافقة على تنظيمها.
بمدادٍ من فخر
رسمنا طموحات لا حدود لها..
لتنطلق #وكالة_الفضاء_السعودية
بشعار يعكس روح الابتكار والتطلع نحو استكشاف الفضاء pic.twitter.com/BPJWr8lznM
— وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) June 13, 2023