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يعكس روح الابتكار والطموحات

إطلاق شعار وكالة الفضاء السعودية

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
إطلاق شعار وكالة الفضاء السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وكالة الفضاء السعودية، اليوم الأربعاء، عن شعار الوكالة الجديد الذي يعكس روح الابتكار والطموحات التي لا حدود لها في السعودية.

وقالت وكالة الفضاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “بمدادٍ من فخر.. رسمنا طموحات لا حدود لها.. لتنطلق وكالة الفضاء السعودية بشعار يعكس روح الابتكار والتطلع نحو استكشاف الفضاء”.

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يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية)، والموافقة على تنظيمها.

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