إطلاق مبادرة حفاوة للترحيب بالحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة “حفاوة” للترحيب بالحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين، وذلك تزامناً مع دخول موسم الحج.

تسهيلات للحجاج

وتهدف المبادرة إلى تقديم الضيافة والاهتمام بالضيوف الكرام، وذلك من خلال توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للحجاج والمعتمرين، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التي تسهم في جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار حرص الرئاسة على توفير كل ما يلزم لضيوف الرحمن، وتحقيق أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، وذلك ضمن سعيها المستمر لتحسين الخدمات وتطويرها.