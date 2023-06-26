إطلاق منصة وقناة أمان تزامنًا مع موسم حج 1444هـ

تزامنًا مع موسم حج 1444هـ تنطلق منصة وقناة أمان، وهي مبادرة اتصالية تفاعلية نوعية تقدم الأخبار والمواد الإعلامية الأكثر قربًا للواقع، وتبرز أدوارًا لا ترصدها عدسات الكاميرات بشكل دائم؛ وذلك للمساهمة في البُعد الوطني التنموي، وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال عمل صحفي رصين.

منصة وقناة أمان

وستقوم قناة أمان بمواكبة كل ما يتعلق بالشأن الأمني الإخباري، كما ستقدم خلال موسم الحج تغطية مباشرة ميدانية لكافة الجهود والخدمات المعدة لضيوف الرحمن.

وتسهم القناة التي تطلق للمرة الأولى في رصد الموضوعات المتعلقة بالمنظومة الأمنية الحيوية، كما تضم هذا الموسم 120 صحافيًا واختصاصيًا فنيًا في النقل المرئي من الكوادر الوطنية الشابة التي تتمتع بالخبرة المهنية المتخصصة في “إعلام الحج”، وبمجموع ساعات بث تتجاوز الـ 150 ساعة، متنوع ما بين النقل المباشر، والمواد الوثائقية، والتقارير التلفزيونية والصحفية.

بث مباشر

وتقدم القناة بثها المباشر عبر منصة يوتيوب، ومنصة شاهد بالتعاون مع مجموعة mbc، وعدد من المواقع والمنصات الإخبارية السعودية والعربية، وتتضمن خارطة برامج القناة النقل المباشر من المشاعر المقدسة، وبرنامج “كنت هنا” الذي يوثق ذكريات عدد من القيادات الأمنية في مواسم الحج كذلك نشرات أخبار موجزة تواكب آخر تحركات الحجاج في المشاعر المقدسة طوال أيام الموسم.

موسم حج 1444

كما ينفرد برنامج مساء الحج الذي يبث لمدة ثلاث ساعات مباشرة يوميًا من مشعر منى بعدد من المقابلات والتقارير وشبكة المراسلين في الميدان، ويواكب البث التلفزيوني تغطية مباشرة عبر حسابات القناة في مواقع التواصل الاجتماعية.

وتحقق قناة “أمان” دورا في مستهدفات رؤية المملكة، والمساهمة مع الجهات المعنية ذات العلاقة في الوصول بحلول 2030 إلى 30 مليون حاج ومعتمر وزائر وتدعيم الجانب الاتصالي والتفاعلي معهم، وإبراز مكانة المملكة العربية السعودية في تقديم الرعاية الكريمة لقاصدي الحرمين الشريفين.