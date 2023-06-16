إطلاق نار على وفد وكالة الطاقة الذرية بأوكرانيا

زيارة ولي العهد لفرنسا تبرز الدور القيادي للسعودية وتأثيرها العالمي تعيين أول قاضية اتحادية مسلمة في أمريكا مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج الكشف عن 50 نوعًا من السرطان بفحص دم بسيط الهلال والنصر يتنافسان للتعاقد مع لويس كاسترو جامعة الأميرة نورة تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من طالبات كلية الهندسة عبدالله بترجي ينافس خالد الغامدي على رئاسة الأهلي 4 خطوات لإسقاط المركبات التالفة والمهملة عبر منصة أبشر إسبانيا تواجه كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية اعتقال 3 حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بمستشفى كويتي
أكد متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إطلاق نار أوقف لفترة وجيزة قافلة كانت عائدة، الخميس، إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا بعد زيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا لكن الوفد لم يكن في خطر مباشر.
وبحسب المتحدث، فقد توقفت القافلة وسُمع صوت إطلاق نار واضح لبضع دقائق لكن القافلة لم تكن في خطر مباشر. ليس لدى الوكالة أي معلومات أخرى حول الحادث، وفقًا لوكالة رويترز.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رينات كارتشا، مستشار رئيس شركة روسنرجاتوم، اتهامه لأوكرانيا بفتح النار على قافلة تضم وفدًا يرأسه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي.
وجاء في تقرير وكالة الأنباء الروسية أن أحدًا لم يصب بأذى، وأن القافلة عادت بسلام إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا.
وكان الوفد يزور محطة زابوريجيا التي تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهام بقصفها مرات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي مما قد يعرض السلامة النووية للخطر.