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القافلة عادت بسلام إلى مدينة زابوريجيا

إطلاق نار على وفد وكالة الطاقة الذرية بأوكرانيا

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ صباحاً
إطلاق نار على وفد وكالة الطاقة الذرية بأوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

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أكد متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن إطلاق نار أوقف لفترة وجيزة قافلة كانت عائدة، الخميس، إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا بعد زيارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا لكن الوفد لم يكن في خطر مباشر.

تفاصيل الحادث

وبحسب المتحدث، فقد توقفت القافلة وسُمع صوت إطلاق نار واضح لبضع دقائق لكن القافلة لم تكن في خطر مباشر. ليس لدى الوكالة أي معلومات أخرى حول الحادث، وفقًا لوكالة رويترز.

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ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رينات كارتشا، مستشار رئيس شركة روسنرجاتوم، اتهامه لأوكرانيا بفتح النار على قافلة تضم وفدًا يرأسه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي.

لم يصب أحد بأذى

وجاء في تقرير وكالة الأنباء الروسية أن أحدًا لم يصب بأذى، وأن القافلة عادت بسلام إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وكان الوفد يزور محطة زابوريجيا التي تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهام بقصفها مرات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي مما قد يعرض السلامة النووية للخطر.

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