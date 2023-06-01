إطلاق وحدات سكنية في ضاحية خزام تبدأ من 250 ألف ريال

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، اليوم الخميس، إطلاق وحدات سكنية جديدة في ضاحية خزام شمال الرياض.

أسعار الوحدات السكنية

وأوضحت الشركة، أن أسعار الوحدات السكنية، تبدأ من 250 ألف ريال وتوقع 6 اتفاقيات مع المطورين العقاريين بهدف تطوير المشاريع الجديدة بأكثر من 2300 وحدة سكنية.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) بدء التقديم في برنامج (واعد) بدفعته الثالثة لتطوير الخريجين 2023م من حديثي التخرج لحملة البكالوريوس والماجستير، وذلك لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج واعد (عدد 100 متدرب).

مدة البرنامج:

– مدة البرنامج 6 أشهر.

أماكن إقامة البرنامج:

– (الرياض، تبوك، الدمام، جدة، مكة المكرمة، جازان) وأخرى.

التخصصات:

– الموارد البشرية.

– المالية.

– إدارة الأعمال.

– الهندسة المعمارية.

– الهندسة المدنية.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكهربائية.

– نظم المعلومات الإدارية.

– الأمن السيبراني.

– القانون.

.. وأخرى.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

– المعدل التراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.75 من 5) أو ما يعادلها.

– التزام بدوام كامل.

المزايا أثناء التدريب:

– مكافأة شهرية.

– مكافأة نهاية البرنامج.

– دورات تدريبية.

– جلسات تدريب داخلية وخارجية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن من خلال الرابط التالي: اضغط هنا