إطلاق 36 برنامجًا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

أطلقت وكالة الرئاسة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية لموسم الحج هذا العام ١٤٤٤هـ، حزمة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر، وبإشراف وتوجيه ومتابعة ودعم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

36 برنامجاً بـ موسم الحج

وأوضح فضيلة الوكيل المساعد ومدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ إبراهيم بن محمد شيبة، أن عدد البرامج التي تقدمها الوكالة خلال موسم الحج لهذا العام (36) برنامجًا، وقد تنوعت البرامج بين إرشاد وتثقيف وتعليم، كم اشتملت البرامج على مهام وخدمات تعمد للتيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم وعباداتهم.

هدايات المسجد الحرام

وأضاف فضيلته يأتي تنفيذها بمشاركة فعالة من جميع الإدارات التابعة للوكالة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتهدف إلى بث هدايات المسجد الحرام بين قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمصلين والزوار.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على تقديم ما يفيد من برامج ومبادرات نوعية، إثراءً للتجربة الدينية والثقافية وتحقيق الركيزة الأساسية في برنامج خدمة ضيوف الرحمن.