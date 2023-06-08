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تعرض المصاب لتهشم وكسور حرجة

إعادة ترميم وجه مصاب تعرض لحادث مروري بالباحة في 8 ساعات

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
إعادة ترميم وجه مصاب تعرض لحادث مروري بالباحة في 8 ساعات
المواطن - واس

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تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين من إنقاذ حياة شاب تعرض وجهه لتهشم وكسور بسبب حادث مروري كاد يودي بحياته في عملية استغرقت 8 ساعات، تكللت ولله الحمد بالنجاح.

تهشم وكسور

وأفادت صحة الباحة أنه عند استقبال الحالة في قسم الطوارئ بمستشفى الأمير مشاري، أجريت له الفحوصات السريرية والإشعاعية، حيث تبين تعرض المصاب إلى تهشم وكسور وتفتت في منطقة الوجه، وانفصال الوجه من الجهة اليسرى من الجمجمة والفكين والأنف، وعُملت الإسعافات الأولية للسيطرة على حياة المصاب.

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تدخل جراحي

وأوضحت الفرق الطبية المعالجة للحالة (المخ والأعصاب، الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة العظام، قسم العيون، التخدير) قررت إجراء تدخل جراحي عاجل بقيادة الدكتور الصادق محمد استشاري جراحة الوجه، حيث تمكن الفريق الطبي من إعادة كسور الفك السفلي بزاوية الفك اليسرى وجسم الفك السفلي الأيمن وتثبيته بالشرائح المعدنية، كما تم ارجاع كسور الأنف والجانب الداخلي لمحجر العين من الجهة اليسرى، والتثبيت بشريحة معدنية، مع مراعاة حركة العين في عملية معقدة، استغرقت 8 ساعات جراحية.

وأشار الفريق المعالج إلى نقل المصاب إلى العناية الفائقة للملاحظة الطبية، التي استمر وجوده بها لمدة 48 ساعة، ليتم بعدها نقله لغرف التنويم ومتابعة حالته من قبل الأطباء والتمريض، وتقديم الخدمات العلاجية له لحين استقرار الحالة وخروجه بالسلامة بإذن الله من المستشفى.

الجدير بالذكر أن مستشفى الأمير مشاري في بالجرشي أجرى خلال الشهر الماضي أكثر من 570 عملية جراحية في جميع التخصصات، فيما بلغ عدد مراجعي الطوارئ 4750 مراجعاً وأكثر من 6400 مراجع للعيادات الخارجية خلال نفس الشهر.

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