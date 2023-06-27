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بالتزامن مع تواجد ضيوف الرحمن في عرفات

إعادة تهيئة وتنظيف مشعر منى استعدادًا لعودة الحجاج

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
إعادة تهيئة وتنظيف مشعر منى استعدادًا لعودة الحجاج
المواطن - واس

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باشرت الفرق الميدانية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة الخاصة بأعمال النظافة في مشعر منى للقيام بأعمال النظافة عقب مغادرة الحجاج له بعد يوم التروية مستغلة بذلك فراغ المشعر وتواجد الحجاج في عرفات.

تنظيف كامل لـ منى

وأوضحت الأمانة أن فرق النظافة تمكنت من تنظيف كامل مشعر منى منذ وقت مبكر استعداداً لعودة ضيوف الرحمن بعد نزولهم من عرفات، مشيرةً إلى أنه تم توفير فرق إضافية ومجهزة بكامل معداتها من مضخات الشفط والصهاريج وذلك استعداداً لوصول الحجاج، بحيث تكون هذه الفرق جاهزة على مدار 24 ساعة ومستعدة لمواجهة أي حالة طارئة كالأمطار والحرائق وخلافه.

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تجنيد أكثر من 14 ألف عامل

وبينت أنها قد جندت حوالي أكثر من 14000 عامل نظافة للعمل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مجهزين بكامل المعدات اللازمة، مبينة أن نفايات يوم عرفة وما قبله يتم نقلها إلى المحطات الانتقالية المتواجدة حول المشاعر المقدسة، فيما يتم تخزين النفايات في المخازن الأرضية والصناديق الضاغطة ما بعد يوم عرفة، حيث يوجد (1170) صندوقاً من الصناديق الضاغطة بسعة (8) أطنان للصندوق الواحد ، و(111) مخزناً أرضياً تستوعب في مجملها (2775) طناً من النفايات، وهي تعمل بكامل طاقتها خلال هذه الفترة، إضافةً إلى حوالي ما يقارب 400000 حاويات عادية.

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