إعادة فتح طريق الهدا بالاتجاهين بعد توقف الأمطار

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، إعادة فتح طريق الهدا الرابط بين العاصمة المقدسة والطائف في الاتجاهين بعد توقف الأمطار.

وأوضحت أمن الطرق عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف الأمطار وارتفاع الضباب ووضوح الرؤية متمنين السلامة للجميع.

وفي وقت سابق، أعلنت أمن الطرق إغلاق طريق الهدا بسبب هطول الأمطار وحرصًا على سلامة مرتادي الطريق.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية الجوف والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما يستمر تأثير نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية.