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بهدف محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري

إعدام 200 ألف رأس ماشية في أيرلندا لمكافحة تغير المناخ

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
إعدام 200 ألف رأس ماشية في أيرلندا لمكافحة تغير المناخ
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن أيرلندا تدرس إعدام حوالي 200 ألف رأس ماشية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في محاولة للوصول إلى أهدافها المناخية ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقًا لمذكرة داخلية صادرة عن وزارة الزراعة في البلاد.

200 ألف رأس ماشية

وفي التفاصيل، قال بات ماكورماك، رئيس جمعية موردي الألبان الأيرلندية: إنه من المزمع إجراء محادثات بين المزارعين العاملين في قطاع إنتاج الألبان وممثلي الحكومة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية د ب أ.

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وأكد أنه سيتعين على الحكومة الأيرلندية إظهار الالتزام وتقديم ميزانية لتمويل ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون مثل هذا البرنامج تطوعيًّا فقط، وفقًا لماكورماك.

وتابعت متحدثة باسم وزارة الزراعة الأيرلندية، أن الحكومة ستعرض على المزارعين خيارات طوعية وجذابة ماليًّا، مقابل إعدام المواشي.

خفض الانبعاثات

وكشفت وكالة حماية البيئة الأيرلندية مؤخرًا أن البلاد من المحتمل أن تفوت أهدافها المناخية بفارق كبير.

وينص أحد هذه الأهداف على أن الانبعاثات من القطاع الزراعي وحده يجب أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 4% و20% بحلول عام 2030.

وتهدف أيرلندا بشكل عام من إعدام 200 ألف رأس ماشية إلى خفض انبعاثات البلاد بنسبة 30% مقارنة بمستويات عام 2005.

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