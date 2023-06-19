إعدام 200 ألف رأس ماشية في أيرلندا لمكافحة تغير المناخ وصول أكثر من 770 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم الاستعدادات النهائية لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 الرياض المرشح الأقوى لاستضافة EXPO 2030 الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا حول العالم المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس ركاب طائرة بريطانية يعيشون لحظات رعب على ارتفاع 30 ألف قدم ريانة وعلي القرني في مقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 ولي العهد يتفقد معرض ترشح الرياض إكسبو 2030 721 مادة لـ نظام المعاملات المدنية والتطبيق بعد 180 يومًا
كشفت تقارير إعلامية أن أيرلندا تدرس إعدام حوالي 200 ألف رأس ماشية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في محاولة للوصول إلى أهدافها المناخية ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، وفقًا لمذكرة داخلية صادرة عن وزارة الزراعة في البلاد.
وفي التفاصيل، قال بات ماكورماك، رئيس جمعية موردي الألبان الأيرلندية: إنه من المزمع إجراء محادثات بين المزارعين العاملين في قطاع إنتاج الألبان وممثلي الحكومة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية د ب أ.
وأكد أنه سيتعين على الحكومة الأيرلندية إظهار الالتزام وتقديم ميزانية لتمويل ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون مثل هذا البرنامج تطوعيًّا فقط، وفقًا لماكورماك.
وتابعت متحدثة باسم وزارة الزراعة الأيرلندية، أن الحكومة ستعرض على المزارعين خيارات طوعية وجذابة ماليًّا، مقابل إعدام المواشي.
وكشفت وكالة حماية البيئة الأيرلندية مؤخرًا أن البلاد من المحتمل أن تفوت أهدافها المناخية بفارق كبير.
وينص أحد هذه الأهداف على أن الانبعاثات من القطاع الزراعي وحده يجب أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 4% و20% بحلول عام 2030.
وتهدف أيرلندا بشكل عام من إعدام 200 ألف رأس ماشية إلى خفض انبعاثات البلاد بنسبة 30% مقارنة بمستويات عام 2005.