إعصار بيبارجوي لن يؤثر على السعودية

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كشف محلل الأرصاد في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن السعودية لن تتأثر من إعصار بيبارجوي القادم من بحر العرب.
وقال العقيل، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن إعصار بيبارجوي من الدرجة الأولى الآن، ومن المتوقع أن يتحول إلى إعصار من الدرجة الثانية، حيث بدأ بمنخفض جوي متعمق إلى طبقات الجو العليا، ثم تحول إلى عاصفة استوائية ومنها إلى إعصار من الدرجة الأولى.
وأكد أن الوقود المحرك للأعاصير هي المسطحات المائية الكبيرة الدافئة، التي تؤدي إلى تغذية الإعصار وبالتالي يتعمق وتهبط قيم الضغط الجوية إلى أدنى درجة، وتكون سرعة الرياح أسرع حول الإعصار.
وأشار إلى أن الإعصار لن يؤثر بشكل مباشر على السعودية مع اتجاهه إلى الشرق، موضحًا أنه بمجرد وصوله لليابسة يهبط إلى منخفض جوي متعمق إلى طبقات الجو العليا.
ولفت إلى أن إعصار بيبارجوي قد تصاحبه أمطار غزيرة حال وصوله إلى أجواء اليابسة.
فيديو | الأرصاد لـ #الإخبارية: المملكة لن تتأثر من إعصار "بيبارجوي" القادم من بحر العرب pic.twitter.com/HlYfJZFQz4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 10, 2023