Icon

حقيقة ظهور سمكة قرش قرب الشواطئ اللبنانية Icon موعد مباراتي برشلونة ضد ريال مدريد بـ الدوري الإسباني الموسم الجديد Icon وزير الحج: انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39% Icon تزكية أنمار الحائلي رئيسًا لـ الاتحاد Icon انخفاض نسبة الحوادث في السعودية بنسبة 35% Icon فوز مسلي آل معمر برئاسة النصر لسنة واحدة Icon مروج المخدرات في المدينة المنورة في قبضة الأمن Icon موعد مباريات دور المجموعات لـ كأس الملك سلمان للأندية العربية Icon لقطات لـ الحافلات ذاتية القيادة المستخدمة في حج 1444 لأول مرة Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة ديافيرم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
انهار 12 مبنى على الأقل

إعصار يضرب ولاية تكساس الأمريكية ويخلف 4 قتلى

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
إعصار يضرب ولاية تكساس الأمريكية ويخلف 4 قتلى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف مسؤولون، اليوم الخميس، أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بجراح، وانهار 12 مبنى على الأقل بعد أن ضرب إعصار بلدة ماتادور شمال ولاية تكساس.

وأردفت خدمة لوبوك للإنقاذ من الحرائق أن الإعصار غير مسبوق وقع، أمس الأربعاء، في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش)، دافعًا برياح عاتية عصفت بالتجمع السكاني الصغير، الذي يقطنه نحو 600 شخص.

قد يهمّك أيضاً
الرياض المرشح الأقوى لاستضافة EXPO 2030

الرياض المرشح الأقوى لاستضافة EXPO 2030

تناقض صارخ بين البحث عن ضحايا مركب الهجرة وغواصة الأثرياء المفقودة

تناقض صارخ بين البحث عن ضحايا مركب الهجرة وغواصة الأثرياء المفقودة

لقطات ترصد أجواء الرعب بسبب إعصار موكا في مينامار

دمار هائل

وذكرت سلطات إنفاذ القانون أن 10 أشخاص على الأقل نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، وتوفي شخص منهم.

وأظهر مقطع مصور في أعقاب الحادثة، عددًا من المنازل وقد سواها الإعصار بالأرض لتتحول إلى أطلال، وسقطت أعمدة الكهرباء. وساعدت نحو 20 سيارة طوارئ في إنارة الطريق المظلم في المقطع المصور الذي نشرته خدمة الإنقاذ من الحرائق لمدينة لوبوك القريبة.

انقطاع التيار الكهربائي

جاء في موقع باورأوتيج يو إس على الإنترنت، أن الكهرباء انقطعت عن غالبية العملاء في موتلي كاونتي ومقرها ماتادور، وامتد الانقطاع نحو 209 كيلومترات جنوبي ماتادور.

وتأمل الأطقم استعادة التيار الكهربائي في ماتادور بحلول، مساء الجمعة، بعد أن دمرت العاصفة محطة فرعية.

أوكرانيا تدعو مواطنيها للمغادرة لتوفير الكهرباء

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم