إعصار يضرب ولاية تكساس الأمريكية ويخلف 4 قتلى

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كشف مسؤولون، اليوم الخميس، أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر بجراح، وانهار 12 مبنى على الأقل بعد أن ضرب إعصار بلدة ماتادور شمال ولاية تكساس.
وأردفت خدمة لوبوك للإنقاذ من الحرائق أن الإعصار غير مسبوق وقع، أمس الأربعاء، في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش)، دافعًا برياح عاتية عصفت بالتجمع السكاني الصغير، الذي يقطنه نحو 600 شخص.
وذكرت سلطات إنفاذ القانون أن 10 أشخاص على الأقل نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، وتوفي شخص منهم.
وأظهر مقطع مصور في أعقاب الحادثة، عددًا من المنازل وقد سواها الإعصار بالأرض لتتحول إلى أطلال، وسقطت أعمدة الكهرباء. وساعدت نحو 20 سيارة طوارئ في إنارة الطريق المظلم في المقطع المصور الذي نشرته خدمة الإنقاذ من الحرائق لمدينة لوبوك القريبة.
جاء في موقع باورأوتيج يو إس على الإنترنت، أن الكهرباء انقطعت عن غالبية العملاء في موتلي كاونتي ومقرها ماتادور، وامتد الانقطاع نحو 209 كيلومترات جنوبي ماتادور.
وتأمل الأطقم استعادة التيار الكهربائي في ماتادور بحلول، مساء الجمعة، بعد أن دمرت العاصفة محطة فرعية.